Археологи нашли место Судбищенской битвы времен Ивана Грозного

Об этом сообщает Институт археологии РАН.

В ходе исследования 21 апреля 2021 года в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей специалисты Института археологии РАН и Государственного музея-заповедника «Куликово поле» нашли место, где произошел последний этап Судбищенской битвы — сражения между русским войском и крымской ордой в 1555 году у урочища Судбищи.

Место одного из самых известных сражений эпохи Ивана Грозного, было локализовано благодаря взаимодействию археологов двух ведущих научных организаций и неравнодушных любителей истории.

Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года. Русским отрядом командовал боярин Иван Васильевич Шереметьев, которому пришлось столкнуться с войском крымского хана Девлет Гирея.

Новость о движении 60-тысячного войска крымского хана на Тулу застала воеводу Шереметьева во время похода в Крым. Несмотря на значительный перевес сил, Иван Васильевич повел свой 17-тысячный отряд навстречу противнику.

24 июня у урочища Судбищи русские воины вступили в бой. Сражение длилось два дня, успех переходил из рук в руки. Сначала был разбит авангард крымского войска, сам Шереметьев серьезно ранен. Затем основные силы Девлет Гирея практически разгромили русское войско.

Однако воеводы Алексей Басманов и Стефан Сидоров, к которым перешло командование, сумели сплотили остатки войска и организовать оборону в наспех возведенных полевых укреплениях.

Утром хан ушел в Крым. Так, через три года после героической обороны Тулы, было остановлено очередное нашествие на земли Московского государства.

Во времена битвы Судбищи было урочищем, точкой в Диком поле на Муравском шляхе, по которому шли грабительские отряды степняков. О том, что именно у Судьбищ могло произойти известное по письменным источникам сражение, говорили тульские краеведы конца XIX – начала XX века И.П. Сахаров и И.Ф. Афремов. В 1995 году около села Судбищи был открыт мемориал в память о битве 1555 года. Однако место сражения не было локализовано, как и множество знаменитых средневековых битв в России и за рубежом.

В апреле 2021 года участники клуба подводного плавания «ДИВО» под руководством Сергея Куликова обследовали древние водные пути на речке Гоголь, протекающей в Ефремовском и Каменском районах Тульской области и Новодеревеньковском районе Орловской области. На дне реки дайверы обнаружили многочисленные наконечники стрел, наконечник копья и детали конской упряжи.

Ученые атрибутировали найденные артефакты как предметы вооружения эпохи Ивана Грозного. При выезде на место стало очевидным, что речь идет именно о реликвиях Судбищенской битвы.

Ученые на месте сражения попытаются определить места захоронения убитых и восстановить картину двух драматических летних дней 1555 года.

Фото: Часть наконечников стрел, подпружных пряжек, ременных накладок позднесредневековых типов, найденных вблизи с. Судбищи. Пресс-служба ИА РАН.