Серпухов станет летней площадкой для фестиваля «Нашествие»

Об этом сообщили в пресс-службе «Наше радио».

Мероприятие будет длиться с 30 июля по 1 августа. Серпухов как новая точка локации фестиваля даст ему новые возможности для развития, надеются организаторы.

Фестиваль сохранит свой формат, сложившийся за 20 лет. «Нашествие» представит не только музыку десятков музыкальных групп, но и театр, кино, историческую реконструкцию, игровые, детские и спортивные активности и другие зрелищные мероприятия, отмечается в сообщении.

Летом 2020 года смотр перенесли из-за пандемии коронавируса. После этого власти Тверской области, в которой где традиционно проходил фестиваль, решилине проводить фестиваль в регионе.

Ранее купленные билеты будут действительны на «Нашествие» в Серпухове, отметили организаторы.