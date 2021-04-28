Премия в области литературной и Театральной критики имени Белинского учреждена в Пензе

Таким образом организаторы отметили 210-летие со дня рождения критика.

Награда получила название «Я в мире боец», говорится в сообщении на сайте объединения государственных литературно-мемориальных музеев региона. Организаторы отметили не только 210 лет со дня рождения театрального критика, но и 190 лет с его первой публикации.

Цель премии — поддержать одаренных авторов, откликающихся на актуальные события текущей театральной и литературной жизни нашей страны и работающих в традициях русской критики. Награда будет присуждаться в двух номинациях — за творческие достижения в литературной критике и за наиболее талантливые, оригинальные и новые критические публикации об актуальных событиях и тенденциях современных литературы и театра.

Прием документов на соискание награды будет идти до 25 мая включительно. Короткий список премии объявят 26 мая.

Победителей наградят 6 июня в рамках фестиваля «Белинская весна», который пройдет в городе Белинский Пензенской области. Кроме диплома, лауреаты получат сертификат на 50000 руб и памятный подарок.