На ММКФ показали историческую драму «Архипелаг» о научной экспедиции начала XX века

Картина основана на реальных событиях, рассказала художественный руководитель секции фестиваля Ирина Павлова.

Масштабная историческая драма режиссеров Алексея Тельнова и Михаила Малахова-младшего рассказывает об экспедиции, результаты которой помогли выяснить реальные размеры Земли. Показ драмы прошел в рамках российских программ ММКФ.

«Это фильм из Санкт-Петербурга, абсолютная премьера. Мы мало видим сейчас хорошего исторического кино, а это историческое кино о путешествии на край света», — пояснила Павлова.

Картина рассказывает о реальных событиях, случившихся в ходе российско-шведской экспедиции начала XX века на архипелаг Шпицберген. Цель путешествия была в выяснении реальных размеров нашей планеты и формы земного шара.

Сценарий проекта создан при участии руководителя проекта «Полярный меридиан» Михаила Малахова. Его команда в 2017 году прошла путем исторической экспедиции астронома Александра Васильева, проделавшего географические расчеты, которыми пользовался весь мир на протяжении следующего века.

Фото: кадр из фильма.