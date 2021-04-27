На дне Галилейского моря в Израиле нашли возможную гробницу из древних легенд

Находку сделали с помощью гидролокатора, сообщает The Jerusalem Post.

Изучив найденное сооружение, израильские подводные археологи установили, что диаметр сооружения, обнаруженного на дне озера Кинерет (иначе называемого Галилейским морем), составляет около 50 метров. При этом оно имеет форму идеального круга.

Собранные на месте образцы донных отложений позволили датировать находку возрастом примерно 4000 лет. По мнению исследователей, объект является рукотворным, его построили из базальтовых валунов, диаметром каждый около метра.

Структура находится на глубине 12 метров.

Эксперты высказали предположение, что находка может быть знаменитым колодцем старшей сестры Моисея — Мириам. По другим версиям, она может быть вещественным доказательством 3500-летней легенды о Акхате, о которой ученые узнали из так называемых угаритских текстов.

На угаритском языке говорили в ханаанском городе-государстве Угарит, расположенном на территории современной Сирии. По легенде, царь Даниил молил богов подарить ему сына. Боги услышали его, родившегося ребенка назвали Акхатом. От богов он получил волшебный лук и стал знаменитым охотником, что вызвало зависть у богини Анат, попросившей его отдать ей свое оружие в обмен на баснословные награды. Акхат отказался, и тогда Анат наняла убийцу.

«Когда царь Даниил узнал о том, что его сына убили где-то очень далеко, он начал странствовать по разным местам в поисках его тела, и это та часть легенды, которая имеет отношение к нашему исследованию. В древнем тексте описаны два моря. Одно из них — это явно Средиземное. А другим может быть только озеро Кинерет», — пояснил журналистам автор находки, археолог Майкл Фрейкман из Университета Ариэля.

В легенде говорится, что Даниил нашел тело своего сына Акхата и похоронил его. Изучив несколько работ, посвященных географическим аспектам мифа и написанных еще до того, как был обнаружен затопленный памятник, Фрейкман пришел к выводу о том, что найденная на дне структура могла представлять быть местом захоронения, описанным в легенде.

Известно, что примерно в третьем тысячелетии до нашей эры на Ближнем Востоке начался период ужасной засухи и опустынивания, объяснил Фрейкман. «Озеро Кинерет в то время значительно высохло и сократилось по площади своего зеркала. Поэтому, вероятно, когда была построена эта структура, здесь была суша», — полагает ученый.

Угаритский текст, описывающий миф об Акхате, восходит к XIV веку до нашей эры — он появился уже через несколько столетий после постройки сооружения. Однако, по словам Фрейкмана, известно множество случаев, когда мифы и легенды были вдохновлены гораздо более древними явлениями. Задача этих легенд и заключалась в том, чтобы их объяснить.

В будущем ученые намерены провести подводные исследования, в том числе картографирование и ультразвуковое сканирование памятника, чтобы определить наличие внутри него погребальной камеры, рассказал Фрейкман.