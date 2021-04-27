В Минкультуры обсудили проблемы комплектования фондов библиотек

Соответствующие рекомендации предложил разработать Общественный совет при Минкультуры России, сообщила пресс-служба ведомства.

Министр культуры РФ Ольга Любимова встретилась с председателем Общественного совета при Минкультуры России Михаилом Лермонтовым, а также писателями и книгоиздателями. Участники обсудили возможные совместные действия по популяризации культурных ценностей, выработке рекомендаций по комплектованию книжных фондов библиотек.

«Писатели и книгоиздатели предложили совместно с Общественным советом проработать вопросы реализации национальных целей развития в части создания условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. Мы предлагаем создать Координационный комитет при Общественном совете, который бы как раз занимался смысловыми вопросами. Предварительно мы уже это обсуждали. На наш взгляд, это разумное решение», — рассказал Михаил Лермонтов, добавив, что эта тема также должна быть рассмотрена на очередном заседании совета.

Он также поблагодарил Ольгу Любимову за плодотворное сотрудничество в решении совместных задач.

Исполнительный директор Российского книжного союза Леонид Палько, в свою очередь, поблагодарил Минкультуры России за модельные библиотеки, модернизируемые в рамках нацпроекта «Культура», которые пользуются большой популярностью.

По его мнению, важной проблемой является комплектование книжных фондов библиотек, которые должны отвечать интересам населения.

Ольга Любимова отметила, что ситуация с библиотечным фондом действительно сложная. Для решения этого вопроса Минкультуры России разработало проект, который предусматривает субсидии субъектам РФ. По ее словам, это должно помочь в комплектовании книжных фондов. На эти цели ежегодно потребуется порядка 550 млн рублей.

«Дальше нам необходимо будет совместно с профессиональным сообществом понять, какого рода литература заполнит библиотеки. Они должны получить то, что им действительно необходимо», — сообщила министр.

Она подчеркнула, что также необходимо изучить современную детскую литературу и новых детских авторов. По ее мнению, в последние годы появилось много великолепных произведений не только отечественных, но и зарубежных авторов.

В мероприятии также приняли участие заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, президент Русского биографического института Святослав Рыбас, исполнительный директор Российского книжного союза Леонид Палько, председатель правления Союза писателей России Николай Иванов, а также главный редактор газеты «Культура», журналист и детский писатель Петр Власов.



