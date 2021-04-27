Путин передаст Эрмитажу возвращенную в Россию церковную утварь Александра II

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава государства посетит государственный Эрмитаж во время своего визита в Cанкт-Петербург 27 апреля. В рамках визита Путин передаст в музей на хранение уникальную церковную утварь, которая была создана по заказу российского императора Александра II.

Путин также встретится с губернатором Петербурга Александром Бегловым, после чего выступит на заседании Совета законодателей, рассказал Песков. Церковная утварь, принадлежавшая императору Александру II, была возвращена в Россию год назад, пояснил он.

Пресс-секретарь президента назвал судьбу утвари совершенно феноменальной. В свое время она принадлежала дочери Александра княжне Марии Александровне, выданной замуж за английского принца Альфреда, герцога Эдинбургского. В их доме была построена православная церковь, именно для нее утварь и была заказана самим российским императором. С тех пор она путешествовала по миру, пока опять не вернулась в Санкт-Петербург.



