Звезда «Белого солнца пустыни» Кахи Кавсадзе умер после двух месяцев борьбы с коронавирусом

27.04.2021
Как стало известно, Кавсадзе умер из-за осложнений после коронавирусной инфекции, которую он в первый раз перенес еще в прошлом году.
Ранее Кавсадзе был госпитализирован в тяжелом состоянии.
17 февраля артист был госпитализирован в Первую университетскую клинику в Тбилиси. Директор клиники Леван Ратиани рассказал телеканалу «Рустави», что у актера выявили двустороннюю пневмонию. В конце 2020 года Кавсадзе уже лечился в этой же клинике от коронавируса.
Кавсадзе прославился по роли антагониста красноармейца Сухова — Черного Абдуллы, сыгранной им в советском кинофильме «Белое солнце пустыни». Актер сыграл также в фильмах «Покаяние», «Мелодии Верийского квартала» и «Житие Дон Кихота и Санчо».
Кахи Кавсадзе родился в 1935 году в Тбилиси в семье артистов. Его дед был близким другом Сталина.
В 1950-е годы Кавсадзе начал сниматься в фильмах. В его фильмографии такие ленты, как «Годен к нестроевой», «Жил певчий дрозд», «Древо желания» и другие.