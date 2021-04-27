Впервые за 10 лет исполнение бюджета на реставрацию памятников в 2020 году составило 100%

Об этом первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин сообщил в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург.

Кассовое исполнение расходов на реставрацию объектов культурного наследия по итогам 2020 года достигло 100% впервые за последние 10 лет, подчеркнул Обрывалин. Общая сумма средств при этом составила порядка 9 млрд рублей, пояснил он.

Обрывалин также осмотрел процесс реставрации здания Биржи на стрелке Васильевского острова. По словам замминистра, сейчас на объекте ведутся работы по гидроизоляции, кровле и фасадам, которые планируется окончить к ноябрю 2021 года.

Кроме того, Сергей Обрывалин отметил, что в ближайшее время будет выбрана новая компания по мониторингу, которая после осмотра объекта планирует к концу лета составить экспертное мнение о необходимости усиления фундамента здания Биржи.