Открытие сделали на дне Люцернского озера в центральной части страны.
Выставка откроется в столичном музее-заповеднике 27 апреля.
Компания актера Appian Way приобрела авторские права на создание ремейка.
Экспозиция подготовлена государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО».
Экспозиция будет организована в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
С соответствующими заголовками вышел ряд центральных изданий США.
Работы из крымской серии графика и иллюстратора дворцу подарили в понедельник.
Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.
Нового директора Национального драматического театра России представила замминистра культуры РФ Алла...
Мероприятие прошло 24 апреля в Российской государственной библиотеке для молодежи.
Останки советских воинов были обнаружены поисковым отрядом «Разведка».
Выставка «Программа Арт Москва / 46 Российский антикварный салон» открылась 20 апреля.
Актриса Мерьем Узерли представила фильм на ММКФ.
Обнаружить наскальное изображение помогли погода и упавший под нужным углом солнечный свет.
Тело актера обнаружили в его квартире в Москве.
О награде было объявлено на 93-й церемонии вручения премии Американской академии киноискусств.
Кубок 28-летней вокалистке из Еревана вручили Николай Басков и Сергей Лазарев, сообщают организаторы...
Открытие сделали на вершине горы Кавалье, самой высокой точки города Ним.
Поправки касаются управления театром, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.
Исследование около десятка храмов начала Средневековья пройдет на территории Сирии в течение двух ле...
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