Ди Каприо купил права на ремейк оскароносной драмы «Еще по одной»

Компания актера Appian Way приобрела авторские права на создание ремейка.

Новость стала известна в день, когда датская кинолента режиссера Томаса Винтерберга получила «Оскар» как самый лучший международный кинофильм. Предполагается, что сценарий новой версии будут создавать под самого Ди Каприо. У проекта еще нет режиссера, пишет Deadline.

Права на кинофильм пытались купить Джейк Джилленхол и Элизабет Бэнкс. Однако Винтерберг лично выбрал предложение Ди Каприо, так как очень захотел увидеть в роли уязвимого мужчины среднего возраста, переживающего экзистенциальный кризис, именно этого актера.

В оригинальном фильме главного героя сыграл датчанин Мадс Миккельсен.

Сюжет «Еще по одной» рассказывает о четырех учителях, начинающих употреблять алкоголь каждый день в попытке проверить его влияние на их жизнь. Фильм посвящен дочери самого кинорежиссера фильма Иде Винтерберг, собиравшейся сыграть дочь киногероя Мадса Миккельсена, однако трагически погибшей на четвертый день съемок в ДТП.



