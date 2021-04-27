В московском «Царицыно» покажут предметы быта итальянцев XVIII века

Выставка откроется в столичном музее-заповеднике 27 апреля.

На экспозиции «Под маской Венеции» покажут артефакты венецианской культуры и истории, предметы быта горожан из разных сословий, живших в знаменитом городе на воде в XVIII веке. Об этом рассказала генеральный директор музея Елизавета Фокина в разговоре с ТАСС.

Основная коллекция музея «Царицыно» посвящена изучению предметов, связанных с культурой быта. Царицыно было задумано императрицей Екатериной II как развлекательная резиденция, что близко к Венеции того времени, имевшей славу города авантюр и карнавалов.

Читая о встрече Екатерины со знаменитым венецианцем Джакомо Казановой, организаторы вдохновились этой романтикой и решили воссоздать в Царицыно настоящую венецианскую сказку, рассказала директор музея.

Выставка занимает 8 залов Хлебного дома, в нее входят более 100 экспонатов. Посетители могут увидеть карнавальные маски, предметы интерьера, одежду знатных горожан, вазы, флаконы и графины из муранского стекла, а также портреты дожей.

На выставке будут представлены также картины представителя венецианской живописи Пьетро Лонги, запечатлевшие сцены повседневной жизни древнего города. Посетители могут увидеть железный нос гондолы XVII века, а также серию гравюр, рассказывающих о визите в город русского цесаревича Павла Петровича с его супругой.