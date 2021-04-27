В Москве открылась выставка советского искусства «Соцреализм. Метаморфозы»

Экспозиция подготовлена государственным музейно-выставочным центром « росизо» .

На выставке будет представлено 220 предметов живописи и скульптуры. Местом для развертывания экспозиции станет Центральный выставочный зал Союза художников России, сообщили в пресс-службе организации.

Отправной точкой выставки «Соцреализм. Метаморфозы. Советское искусство 1927-1987» станет коллекция и архив «РОСИЗО» — учреждения, которое работало еще во времена СССР по системе государственного заказа.

Архивы содержат как канонические образцы социализма, так и выдающиеся произведения двадцатых-тридцатых годов. В этих артефактах отразился поиск альтернативных художественных направлений, представлен также корпус работ, которые могли лечь в основу легендарной выставки «Индустрия социализма», рассказали в пресс-службе.

Посетители увидят работы Бориса Голополосова, Александра Дейнеки, Веры Мухиной, Виктора Мидлера, Сергея Герасимова, Николая Терпсихорова, Веры Адамчевской, Льва Кербеля, Сергея Коненкова и других авторов. Предметы для выставки также предоставили Русский музей, Третьяковская галерея, Исторический музей и другие институции.