Американские СМИ обвинили «Оскар» в недостаточной расовой инклюзивности

С соответствующими заголовками вышел ряд центральных изданий США.

По мнению заправил американского медиабизнеса, Американская академия кинематографических искусств и наук проявила недостаточную инклюзивность в ходе голосования за получателей премии «Оскар». Причиной стало то, что темнокожие актеры не стали победителями в номинациях за лучшую мужскую и лучшую женскую роли.

Статуэтку за роль второго плана в числе темнокожих актеров получил только Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»). Лучшей актрисой второго плана была признана кореянка Юн Е Джон.

На этом фоне награды за лучшие главные роли получили белые актеры — Энтони Хопкинс («Отец») и Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»).

Как отмечает журнал Variety, была большая вероятность, что все четыре награды за роли первого и второго плана впервые в истории возьмут темнокожие актеры. «Видеть разнообразие на «Оскаре» было захватывающе, но финал все разрушил», — пишет USA TODAY.

«Боузман стал супергероем Голливуда, принеся африканскую культуру в массы, стал связующим звеном с черным сообществом», — пишет автор статьи «Почему проигрыш Чедвика Боузмана — это так больно».

«Оскар» «полностью провалил финал церемонии», — отмечает Los Angeles Times. Hollywood Reporter пишет, что финал «Оскара», когда вручались награды за лучшие главные роли, стал «ударом под дых, а не всеобщим праздником».