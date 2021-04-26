Сергея Емельянова представили труппе Александринского театра

Нового директора Национального драматического театра России представила замминистра культуры РФ Алла Манилова.

В 23 года Сергей Емельянов стал министром культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. За пять лет он проявил себя как энергичный и инициативный менеджер, отметила Манилова.

Сергей Емельянов настойчиво, системно и эффективно отстаивал интересы культуры Коми, в первом эшелоне попадая во все проекты Министерства культуры РФ, пояснила замминистра. «Мы ждем, что с такой же энергией и умением находить союзников, партнеров, умением убеждать руководство он будет заниматься продвижением Александринского театра в создании той атмосферы в театре, которая необходима труппе для творческих побед», — сказала Манилова.

Худрук труппы, народный артист России Валерий Фокин в своем обращении к артистам выразил надежду на то, что деятельность нового директора поможет театру осуществить его творческие и хозяйственные программы.

В свою очередь, новый 27-летний глава театра заявил, что видит в лице Фокина своего наставника. В заключение Емельянов поблагодарил всех за оказанное ему доверие.











