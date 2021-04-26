Российский антикварный салон открылся в формате Living together

Выставка «Программа Арт Москва / 46 Российский антикварный салон» заработала 20 апреля.

Программа выставки популяризирует формат, в рамках которого на одной площадке объединяются все сферы коллекционирования. Масштабная экспозиция, представленная в Гостином дворе, включает стенды более 200 участников из России, США, Франции, Швейцарии и Белоруссии.

Открыл вечер руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, который давно поддерживает Российский антикварный салон. Министр отметил, что нынешняя ярмарка стала самой масштабной масштабная за последние годы, а может даже за все время ее существования.

Новый формат, выбор работ, интерес пришедших гостей и сама атмосфера внушают оптимизм, веру в то, что проект будет расти и развиваться, несмотря на трудности, отметил Кибовский.

На открытии салона можно было встретить музыканта Григория Лепса, телеведущего Андрея Малахова, руководителя Мультимедиа Арт Музея Ольгу Свиблову, юриста Александра Добровинского, светскую журналистку Божену Рынску, модельера Машу Цигаль, актрису Эвелину Бледанс, князя Георгия Михайловича Романова, политика Александра Старовойтова, модель Ирину Йовович, певицу Ирсон Кудикову и многих других.

Специальным музыкальным гостем открытия стал DJ Виталий Козак, создававший радостную и легкую атмосферу вчерашнего вечера.

Выставка продлится до 25 апреля.

Фото представлено организаторами.