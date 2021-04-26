Звезда сериала «Великолепный век» рассказала об идее фильма «Улей»

Актриса Мерьем Узерли представила фильм на ММКФ.

Знаменитая артистка турецко-немецкого происхождения известна российскому зрителю по своей роли в сериале «Великолепный век», где она сыграла Хюррем Султан. В интервью ФАН Узерли рассказала о фильме «Улей», который был ею представлен в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля в программе «Специальные показы».

По словам Узерли, фильм «Улей» несет зрителю очень глубокое послание.

«Люди берут все от природы, как из источника. Мы берем, берем и берем, но не отдаем, поэтому сейчас находимся в ситуации пандемии. Хотя мы снимали задолго до нее и никак не могли предугадать... Но этот фильм говорит, что люди пытаются манипулировать природой, а природа заботится о человеке, существует для него и всегда побеждает», — подчеркнула актриса.

У картины есть и другая идея, отметила Узерли. Она заключается в том, что люди часто теряют контакт со своим внутренним «я» из-за неправильного образа жизни и под влиянием окружения. «Насколько мы отдаляемся от природы, настолько отдаляемся от самих себя», — отметила артистка в разговоре с ФАН.

По словам Узерли, фильм содержит очень глубокое послание, которое убедило ее стать частью проекта.

«Я никогда еще не играла таких персонажей, как Айша. Как актриса, я хотела сделать что-то новое, получить новый вызов, который даст мне новые ощущения. Вот почему я хотела стать частью этого фильма», — подчеркнула Мерьем.