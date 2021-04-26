В Норвегии нашли древнейшее изображение лодки в Европе возрастом более 10000 лет

Обнаружить наскальное изображение помогли погода и упавший под нужным углом солнечный свет.

Открытие сделал норвежский археолог Ян Магне Герде на известной стоянке каменного века Валле, расположенной на севере страны. С помощью метода датирования по береговой линии ученый пришел к выводу, что изображение было сделано более 10000 лет назад, в эпоху первой колонизации региона. Таким образом, это самое древнее изображение лодки в Европе, а может быть, и в мире, пишет Oxford Journal of Archeology.

Наиболее древние наскальные изображения лодок, обнаруженные в Северной Европе, были датированы возрастом более 5000 лет. Они известны в Норвегии, Финляндии, Швеции и на северо-западе России.

Изображения более древнего периода, сделанные примерно за 9500 лет до нашей эры, представляли собой только местных животных, на которых охотились в ту эпоху. В их числе северные олени и лоси, медведи и морские млекопитающие.

Долгое время ученые думали, что изображения людей, лодок и охоты стали появляться только в позднем мезолите. Исследуя скалы у стоянки Валле в момент, когда солнце находилось низко над горизонтом, что бывает здесь утром и ранним вечером, Ян Магне Герде из Норвежского института исследований культурного наследия обнаружил рисунок, который долгие годы ускользал от исследователей.

Эксперт нашел изображение лодки длиной около 4 м. Из-за разрушения скалы на одном конце рисунка сохранилась лишь часть изображения. По мнению ученого, рисунок имел 4,3 м в длину при высоте около 40 см.

На рисунке, возможно, изображена арктическая кожаная лодка — умиак. В раннем мезолите постледниковой прибрежной Скандинавии был дефицит древесины, что подтверждает выводы ученого. Кроме того, по данным этнографии, вплоть до конца XIX века население Аляски предпочитало именно такие лодки благодаря их гибкости и скорости, лучше всего подходившей для охоты на морских животных.