Заслуженный артист РСФСР Анатолий Салимоненко скончался в 80 лет

Тело актера обнаружили в его квартире в Москве.

По предварительным данным, артист умер естественной смертью, ее причина пока не названа.

Анатолий Салимоненко родился в 1941 году. Окончил Школу-студию МХАТ, после чего поступил в Московский театр юного зрителя.

Салимоненко сыграл в 28 крупных проектах. В их числе роли в спектаклях «Синяя Борода, барон», «Индеец Джо» и «Гуд-бай, Америка!!!».

Актер снялся в фильмах «Поезд вне расписания», «Аэропорт со служебного выхода», «Сердце друга», «Трагедия в стиле рок».