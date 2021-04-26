Минкультуры России изменило устав МХАТ имени М. Горького

26.04.2021
В целях исключения в дальнейшем подобных ситуаций Министерством культуры России принято решение внести изменения в устав МХАТ имени М. Горького.
В результате руководителями учреждения будут и директор, и президент. Художественного руководителя театра принимает на работу директор по согласованию с Минкультуры России. Временно исполняющим обязанности директора в настоящее время является Олег Михайлов.
Президентом театра остается актриса театра и кино, народная артистка СССР Татьяна Васильевна Доронина.