Минкультуры России изменило устав МХАТ имени М. Горького

Ведомство провело проверку Московского художественного академического театра имени М. Горького, в ходе которой были выявлены нарушения.

В целях исключения в дальнейшем подобных ситуаций Министерством культуры России принято решение внести изменения в устав МХАТ имени М. Горького.

В результате руководителями учреждения будут и директор, и президент. Художественного руководителя театра принимает на работу директор по согласованию с Минкультуры России. Временно исполняющим обязанности директора в настоящее время является Олег Михайлов.

Президентом театра остается актриса театра и кино, народная артистка СССР Татьяна Васильевна Доронина.