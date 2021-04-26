Победителем шоу «Ну-ка, все вместе!» стала Сюзанна Мелконян

Кубок 28-летней вокалистке из Еревана вручили Николай Басков и Сергей Лазарев, сообщают организаторы.

Финал вокального шоу состоялся на телеканале «Россия». Победительница третьего сезона получила также миллион рублей. Ведущий радиостанции «Новое радио» Кирилл Калинин подарил Сюзанне сертификат на создание и ротацию сингла в эфире «Нового радио».

В финальном музыкальном соревновании приняли участие 17 сильнейших вокалистов сезона. На стене заняли места певица Нюша, Влад Топалов и участник «Евровидения» Дмитрий Колдун.

Сотня по очереди прощалась с участниками, которыми стала финалистка прошлого сезона Нуца Бузаладзе, пришедшая на шоу во второй раз, любимец Филиппа Киркорова Гарик Зебелян, победитель итальянской версии шоу Грегм Рега и другие финалисты.

В итоге в тройке лидеров удалось остаться Арпи Абкарян, Софии Ацбеха Негга и Сюзанне Мелконян. Финальная битва голосов полностью обнулила баллы участниц и каждая конкурсантка выступила перед жюри еще раз.

По итогам финального голосования третье место досталось Арпи Абкарян, София Ацбеха Негга заняла почетное второе место, а победительницей шоу стала Сюзанна Мелконян с композицией «Human!».



