Алтарь галльских богинь домашнего очага нашли во Франции

Открытие сделали на вершине горы Кавалье, самой высокой точки города Ним.

В древности еще до римской колонизации здесь находилась столица галльского племени вальков-арикомиков, город Немаус. В III-II веках до нашей эры галлы укрепили вершину холма, окружив ее стенами, и возвели на ней башню.

Уже при римлянах она вошла в состав Большой башни — дошедшей до наших дней части римских укреплений.

Несмотря на то, что жители региона попали под сильное римское влияние, галльские культурные традиции сохранялись. Об этом говорят находки археологов в одном из домов, о которых сообщает французский Национальный институт превентивных археологических исследований INRAP.

Ученые обнаружили два небольших алтаря, надпись на одном из которых говорит о посвящении кельтским богиням домашнего очага и семьи — Проксумам. На юге Франции сохранились десятки алтарей с такими посвящениями, при этом во многих случаях посетителями были женщины.

Изображения трех Проксум есть на нескольких найденных алтарях. Также на галльские традиции указывают особенности строительных технологий — нижние части домов выкладывались из камня, а все остальное строилось из земли, либо сформованной в кирпичи, либо вообще без формовки. Это было типично кельтским приемом в Южной Галлии, сохранившимся и при римлянах.

Фото: Pascal Bois/INRAP