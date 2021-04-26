Звезда «Земли кочевников» получила «Оскар» как лучшая актриса

Фрэнсис Макдорманд удостоена премии Американской киноакадемии в ходе 93-й церемонии вручения наград.

Американская актриса уже в шестой раз номинируется на «Оскар» и третий раз побеждает в конкурсе. Ранее Макдорманд была удостоена наград за картины «Фарго» (1995) и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (2017).

Роль в картине «Земля кочевников» принесла актрисе также приз Британской академии.

На счету Макдорманд более 60 ролей. Самыми известными фильмами с ее участием стали «Миссисипи в огне» (1988), «Дорога в рай» (1997), «Северная страна» (2005), «Королевство полной луны» (2012) и другие.

В номинации за лучшую женскую роль с актрисой соперничали Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»), Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды») и Виола Дэвис («Ма Рейни: мать блюза»).

Фото: кадр из к/ф «Земля кочевников»