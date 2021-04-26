В Крыму пройдет фестиваль песен о Великой Отечественной войне «Дорога на Ялту»

Мероприятие будет идти с 29 апреля по 1 мая 2021 года, сообщили организаторы.

Ежегодный Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» представит лучшие песни о Великой Отечественной войне. Композиции, знакомые каждому живущему в России человеку с детства, прозвучат на языках разных народов мира.

Основная задача Фестиваля — привлечение внимания и интереса к Российской музыкальной культуре и Крыму как неотъемлемой части России, отмечают организаторы. Также смотр послужит популяризации лучших произведений советского и российского песенного искусства, вовлечению зарубежного зрителя в наши музыкальные традиции, историю и систему ценностей, а также возвращению зарубежной, в первую очередь западной, аудитории подлинного образа советского и русского солдата — солдата-освободителя и защитника. Смотр поможет возвращению исторической памяти о роли, которую сыграли в Победе советский народ и Красная Армия, а также напомнит о страшной цене, заплаченной нашей страной и нашими людьми за избавление Европы и всего мира от чумы фашизма.

В оргкомитет фестиваля вошли в качестве президента журналист Андрей Кондрашов и в статусе худрука Эрнест Мацкявичюс. К участию в конкурсе пригласили зарубежных вокалистов, которым предложено исполнить лучшие песни о Великой Отечественной войне на своих родных языках.

В финале фестиваля конкурсанты выступят в дуэтах с российскими музыкантами и поборются за главный приз. Призовой фонд фестиваля составляет 5 500 000 рублей.

Во время отборочного онлайн-этапа до 1 марта 2021 года было получено более 300 заявок из 51 страны мира, что говорит о высоком интересе к проекту и его растущей популярности. В полуфинал конкурса вышли представители таких стран, как Австрия, Аргентина, Великобритания, Израиль, Индия, Италия, Канада, Китай, Латвия, Польша, Португалия, США, Турция, Франция и Швеция.

29 апреля в Ялте, в Театре им. Чехова пройдет полуфинал фестиваля. Финальный гала-концерт состоится 1 мая в Ялте, на набережной В.И. Ленина.

В жюри конкурса вошли известные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства: Илья Резник, Денис Майданов, Кай Метов, Зара Кристель Лури, Томас Грациозо, Петр Косевский, а также министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко. Возглавляет жюри народный артист РСФСР Лев Лещенко.



