Темнокожие актеры не получили ни одного «Оскара»

Трансляцию церемонии награждения победителей вел телеканал ABC.

По итогам 93-й церемонии вручения наград темнокожие актеры не удостоились ни одной номинации. При этом некоторые эксперты прочили награду за лучшую мужскую роль афроамериканцу Чедвику Боузману, номинированному посмертно.

В числе претендентов был также первый мусульманин, выдвинутый в этой роли на «Оскар», Риз Ахмед. На лучшую женскую роль номинировались две темнокожие актрисы Андра Дэй и Виола Дэвис.

Согласно новым правилам Американской академии киноискусств, начиная с 2024 года при отборе номинантов на «Оскар» будут обеспечивать присутствие определенного числа представителей различных меньшинств.