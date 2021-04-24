Андрей Макаревич приглашает москвичей на «Идиш Джаз»

Еврейские песни в джазовой обработке прозвучат на Новом Арбате 25 апреля.

Вместе с лидером «Машины Времени» на сцену выйдут трио Евгения Борца, саксофонисты братья Бриль, трубач и певец Константин Гевондян, певицы Диана Поленова, Ирина Родилес и Полина Касьянова. Вместе они исполнят известные и не очень известные еврейские песни начала ХХ века в джазовых обработках.





Лидер «Машины Времени» и его коллеги по джазовым проектам вплотную занялись полузабытой еврейской музыкой в 2013 году. Как тогда писал Макаревич, «история еврейского народа очень трагична, поэтому она и привлекает к себе больше внимания».





Музыкант выражал обеспокоенность тем, что язык, с которым связана громадная часть культуры целого народа, исчезает на глазах. «Я помню, что бабушка моя еще говорила на идише, но, полагаю, через пару десятков лет этот язык будет уже окончательно забыт», - делился он в интервью.





Песни для первой пластинки искали на старых граммофонных пластинках, а авторство устанавливали по архивам. Одни, на идише, остались в случайных записях, а их авторы были уничтожены гитлеровцами во время Второй Мировой войны. Другие с самого начала сочинялись на английском для уже забытых довоенных мюзиклов.





Но даже неизвестные вещи того времени в новых обработках звучат как забытая классика. С этой программой музыканты объездили страны бывшего СССР, Европу, Америку, несколько раз выступали в Израиле, а примерно раз в год ее играют в Москве.





Очередной такой концерт состоится 25 апреля в Концертном зале на Новом Арбате





Фото: Википедия, автор: Bogomolov.PL