Никита Михалков: «Я не привык жить в лесу, молиться колесу...»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

22 апреля в театре «Россия» открылся 43-й Московский международный кинофестиваль. Накануне Президент смотра Никита Михалков пообщался с прессой:

– В апреле мы попадаем в то самое время, когда мир фактически свободен от фестивалей – дальше начинаются Канны, Карловы Вары, Венеция, и для журналистов и гостей это выбор. Так что апрель я считаю удачным, к тому же, все успели соскучиться по кино, что мы видим по желанию людей аккредитоваться на фестиваль, – подчеркнул Михалков, – Мы тщательно соблюдаем все меры безопасности, установленные Роспотребнадзором. Очень хочется, чтобы и зрители фестиваль не подводили!





Спикер представил членов судейской коллегии. Председатель жюри Основного конкурса – филиппинский режиссер Брийянте Мендоса — будет работать в онлайн-формате из-за внезапно введенных протоколов, не позволяющих прибыть в Москву. Связь с ним будут поддерживать коллеги — бразилец Карим Айнуз, Нигина Сайфуллаева, композитор Юрий Потеенко и актер Милош Бикович. В 24-х кинозалах будет показано 210 картин (в прошлом году было 189 лент). При этом, отметил Никита Сергеевич, «фестиваль насыщен авторски», но усугубляется проблема с зарубежными гостями:





– Это связано не только с коронавирусом, мы – изгои. Очень многие, даже хорошие знакомые – коллеги в Штатах, Франции, Испании – всей душой хотят приехать, но им поставлен определенный барьер, который они могут превозмочь собственной волей и бесстрашием, но не все на это идут. Хотя есть люди, которые приезжают и на Московский фестиваль, и в Крым. Но я рад тому, что если в первые годы фестиваля многие определяли его качество количеством звезд и банкетов, то в последние годы все-таки основной упор делается на само кино, разнообразие программы. Мы добились того, что фестивальные фильмы не должны иметь удостоверения, и показываем картины, которые могут и не появиться в прокате. Мне кажется, что возможность увидеть весь спектр кино – это самое главное!





Отвечая на вопросы журналистов, Михалков прокомментировал недавно введенные «оскаровские» правила этнического разнообразия фильмов-номинантов:





– Это нравственное бешенство, которое охватило мир. Мне не следовало об этом говорить, у меня есть «Оскар», но когда я понимаю, что для того, чтобы претендовать на него, ты должен выполнить определенные правила, то понимаю, что советская цензура – это просто дети. И это сумасшествие построено на неком обесчеловечивании. Для меня это неприемлемо!





Каким Михалков видит будущее Московского кинофестиваля в цифровую эпоху?





– Сегодняшний мир дает огромные возможности понимать и знать как сделать, но не что. Будущее для нас туманно. Если цифровые технологии будут владеть человеком — ничего хорошего не будет. Например, в экстремальных ситуациях искусственный интеллект не позволит человеку совершить подвиг, потому что это душевный порыв. Если будущее не будет взято в руки живыми людьми, нас ждет самоистребление… Слово «комфорт» которое полюбили благодаря технологиям, мне кажется страшным — это отдача человеком своей воли в чужие руки. Я не привык жить в лесу, молиться колесу. Но, когда начинаешь думать о том, что попадаешь в зависимость от техники... Любая зависимость, даже от детей, начинает угнетать. Зависимость от где-то существующего искусственного интеллекта таит в себе опасность, что человек начнет совершать поступки которые сам не сможет оценить!





Пандемия сказалась и на плане съемок картины «Шоколадный револьвер» в Лос-Анджелесе:





– Слава богу, мы не запустили производство, которое съедает самую большую часть денег, иначе бы в связи с пандемией, переездами это тянулось бы до сих пор. Но всем нашим инвесторам мы вернули деньги и договорились, что они нас поддержат, когда мы снова начнем работу, – уточнил Михалков.





Но мастер не сидит без дела — 26 апреля на исторической сцене Большого театра состоится премьера авторского спектакля «12»:





– Мои чувства сейчас описать невозможно – очень страшно описать. Когда я понял, что мы будем играть спектакль на исторической сцене Большого меня реально охватил ужас, это очень почетно, и я благодарен всем, кто помогает воплотить этот замысел. Мне хочется верить, что все пройдет достаточно спокойно, но сам спектакль я хочу сделать долгоиграющим – он поднимает вопросы, которые сегодня абсолютно актуальны, – заключил режиссер.





На церемонии Открытия выступила министр культуры РФ Ольга Любимова, зачитавшая приветственное слово от Президента Путина:





– У одного из старейших в мире кинофорумов богатая, охватывающая многие десятилетия и целые эпохи история. Он всегда был созвучен времени, славился громкими премьерами, именами участников и, конечно, истинно московским гостеприимством... И сегодня искренний, неиссякаемый интерес к фестивалю убедительно свидетельствует о его востребованности как у профессионалов, так и у любителей киноискусства. Ведь на его площадках неизменно демонстрируется качественное, глубокое кино, зажигаются новые звезды, – отметил глава государства. Любимова отметила:





– ММКФ стал единственным международным фестивалем, который ни на год не ушел в онлайн. Это совершенно удивительный опыт для нас всех. Кажется, совсем недавно мы встречались здесь, когда фестиваль проходил в сложной ситуации, и мы благодарили тех, кто приехал. Мы рады, что вас стало больше, что походы в кинотеатры снова стали привычным для нас делом, что Москва может чуть более гостеприимно распахнуть свои объятия. Желаю в первую очередь здоровья. Берегите себя и будьте аккуратны!, – подчеркнула министр культуры.





На церемонии открытия Михалков вручил традиционный приз «За вклад в мировой кинематограф»:





– Эта награда вручается потрясающему человеку. Жить в такой непростой среде, в актерской ауре, но сохранить невероятную чистоту и абсолютно честные отношение к людям и жизни, мало того – при этом быть потрясающим актером. Я имел счастье с ним работать. И наслаждение от этой детской чистоты, с одной стороны, и яростного юмора и абсолютно испепеляющего по отношению к тем, чьи поступки кажутся этому человеку неправильными. Это замечательный актер – Валентин Гафт, – подчеркнул Председатель Сюза кинематографистов.





Принимая приз, вдова артиста Ольга Остроумова поделилась воспоминанием:





– В 1979 году на вручении Государственных премий СССР в Кремле Виктор Борисович Шкловский вышел для ответного слова: «Как говорил Лев Николаевич Толстой, веревка должна быть длинной, а речь – короткой. Спасибо». И ушел. Так вот я тоже хочу сказать «спасибо». Валя был бы очень рад. Он очень любил у вас работать, Никита Сергеевич… Что сделал бы Валя обязательно, хотя он был очень скромным человеком, чего никто не подозревает, то зачитал бы четверостишье, написанное Олегу Табакову, которого он очень любил: «Во дни побед, в часы признанья, когда тебя возносят до небес, отдай все ордена, забудь про званья, чтоб не пришлось платить за перевес!»





Фото: Википедия.