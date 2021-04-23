«КиноПоиск» снимет сериал о «Спартаке» к 100-летию клуба

Документальный фильм будет посвящён «золотой эпохе» футбольного клуба — 90-м годам.

В честь предстоящего празднования 100-летнего юбилея футбольной команды «Спартак» онлайн-платформа «КиноПоиск HD» планирует снять документальный сериал о клубе и его игроках. Как говорится в официальном пресс-релизе, проект затронет главным образом «золотую эпоху» красно-белых — 1990-е годы.





В «КиноПоиске» также добавили, что в создании проекта сможет принять участие любой болельщик «Спартака» - от фанатов ждут архивных записей, фото и других материалов. Автором идеи стал журналист Александр Горбачёв, он же, совместно с группой единомышленников, занимается написанием сценария.





Горбачёв пояснил, что сквозь призму футбола он также хочет посмотреть на все главные события и реалии 90-х: от политики до культуры и криминала. Он напомнил, что в тот период «красно-белые» безоговорочно доминировали в российском футболе и даже громко заявляли о себе на европейских первенствах.





В самом клубе к проекту отнеслись с энтузиазмом. Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб готов всячески помогать в создании сериала, предоставлять консультации и архивные материалы.





Фото: Википедия.