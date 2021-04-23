Третьяковка предлагает посетителям заблудиться

Таково условие принципиально новой выставки «Мечты о свободе».

В Третьяковской галерее открылась необычная экспозиция — сотрудники музея уже назвали проект одним из самых масштабных и странных в истории здания на Крымском валу. Выставка, посвящённая феномену романтизма в России и Германии, представляет собой настоящий лабиринт, в котором легко заблудиться.





Экспонаты для экспозиции «Мечты о свободе» были доставлены из ФРГ, США, Эстонии. Принцип лабиринта позволит посетителям выйти за рамки привычных представлений о музейных реалиях здесь нет чётких маршрутов, а смотрители не указывают, куда идти.





Выставка представляет собой две закрученные спирали, похожие на спутанный клубок ниток. Эти переплетения создают лабиринт из сквозных коридоров, в которых можно легко потеряться или попасть в тупик.





Как рассказала РИА Новости директор Третьяковки Зельфира Трегулова, такую хитроумную инсталляцию придумал известный американский архитектор Даниэль Либескинд, который тем самым хотел показать порывы и стремления, свойственные романтизму.





Среди работ, представленных в «лабиринте Либескинда» - картины Венецианова, Иванова, Каруса, Фридриха и других. Отдельный зал посвящён фигуре императора Николая I, который подавил восстание декабристов.





Фото: Википедия.