Учёные нашли причину вымирания «облачных» крыс с пушистыми хвостами

Исследователи считают, что виноваты древние люди, увлекшиеся керамикой.

Три неизвестных ранее вида древних крыс обнаружили учёные, проводившие исследования пещер на Филиппинах. Они утверждают, что крысы были пушистыми и имели такой же пышный хвост, как у белок, но весили в два раза больше, чем белки. Крыс назвали «облачными».





Анализ окаменевших останков показал, что животные исчезли с лица Земли несколько тысяч лет назад. В этом, по мнению специалистов, виноваты в том числе и люди: они не только завезли на острова новых, нетипичных для этого региона животных, но и начали развивать различные технологии, в частности, занялись керамикой.





Исследователи полагают, что древние крысы жили на верхних ветках деревьев и, скорее всего, в экосистеме древних Филиппин выполняли ту же роль, что в других точках планеты выполняют белки. Три новых вида они назвали Batomys, Carpomys и Crateromys, отметив, что эти виды грызунов, вероятно, жили в равнинных лесах над известняком.





Фото: Википедия.