Оперная певица обратилась к столичным ворам, укравшим у нее папский орден

Артистка предложила похитителям солидное вознаграждение.

Российская оперная певица Светлана Касьян обратилась в полицию по поводу похищенной у нее ценной награды. В беседе с РИА Новости Касьян пояснила, что у нее украли орден святого Сильвестра, которого ее удостоил в 2019 году за заслуги в области культуры папа римский Франциск.





Певица уверена, что награду вытащили из ее машины на одной из московских парковок. Она пояснила, что обычно не хранит такие ценные вещи в автомобиле, но в тот день планировала надеть орден на важное мероприятие.





Светлана Касьян обратилась к похитителям с просьбой вернуть награду, которая, по ее словам, материальной ценности не представляет, к тому же недействительна без документов. Для нее же орден святого Сильвестра дорог как память — она назвала его самой высокой наградой для себя.





Дива даже согласна выплатить тем, кто вернет орден, солидную сумму.





Папским рыцарским орденом святого Сильвестра принято награждать мирян, которые имеют большие заслуги перед католической церковью и Святым престолом. Обычно этой награды удостаивают деятелей культуры, науки, литературы и искусства.





Фото: скриншот YouTube