«Последний богатырь: Корень зла» обошел всех по кассовым сборам

Фильм Дмитрия Дьяченко заработал за три месяца более двух млрд рублей.

В пресс-службе Министерства культуры России назвали самые кассовые отечественные фильмы по итогам первого квартала 2021 года. В сообщении говорится, что ленты российского производства за три месяца собрали больше выручки, чем зарубежные картины: общий кассовый сбор составил почти 13 миллиардов рублей, из них 7,26 млрд рублей приходятся на отечественное кино.





Самым популярным среди российских киноманов стал приключенческий фильм "Последний богатырь: Корень зла" — его посмотрели 7,14 миллиона человек, которые принесли создателям 2,046 миллиарда рублей. На втором месте оказалась киносказка "Конек-Горбунок", которая собрала в прокате 1,17 миллиарда рублей — ее посмотрели 4,72 миллиона человек.





Замыкает тройку лидеров картина о героях-пожарных "Огонь" — за первый квартал она заработала в прокате 913 миллионов рублей, собрав у экранов 3,2 миллиона зрителей.

Также у россиян пользовались популярностью комедии "Батя" и "Пара из будущего", — добавили в пресс-службе ведомства.





Фото: Википедия. Автор: Walt Disney Pictures; Yellow, Black and White