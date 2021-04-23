Ученые сделали открытие о походке царя динозавров

Походку тираннозавра смоделировали в 3D — оказалось, он был весьма медлительным.

Палеонтологи изменили свое мнение — ранее считалось, что тираннозавр передвигался довольно быстро, но теперь ученые полагают, что его скорость при ходьбе была примерно равна прогулочному шагу человека. К такому выводу они пришли, смоделировав хвост динозавра с помощью трёхмерных технологий.





Согласно статье, опубликованной нидерландскими учёными в журнале Royal Society Open Science, огромный хвост тираннозавра выполнял роль балансира, благодаря чему животное затрачивало на перемещение своего массивного тела минимум энергии. При этом передвигался тираннозавр рекс исключительно на задних ногах, как страус.





На 3D-модели видно, как раскачивался хвост динозавра при ходьбе: его кости напоминают структуру подвесного моста. Поэтому походка гигантского ящера была пружинистой и весьма неспешной — всего около 4,6 км/ч.





Ранее археологи уже пробовали воссоздавать походку этого крупного доисторического существа, но в модели не учитывали хвост тираннозавра. Между тем, аналогов хвоста такого размера нет ни у одного из существующих сегодня животных — он весил почти тонну.





Фото: Википедия, автор: ScottRobertAnselmo