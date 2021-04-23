В России хотят построить трехэтажный Сталин-центр

Первый камень музея будет заложен в преддверии Дня Победы.

Первый в России Сталин-центр может появиться в городе Бор Нижегородской области. Об этом говорится в заявлении на сайте регионального отделения КПРФ.





Коммунисты планируют возвести трехэтажное здание, в котором будет располагаться экспозиция, посвященная Иосифу Сталину, руководившему СССР с 1924 по 1953 год. В заявлении также подчеркивается, что 8 мая будет заложен первый камень, кроме того, на месте строительства заложат памятную капсулу.





В капсуле будет запечатано послание потомкам, вскрыть ее предполагается не ранее 9 Мая 2045 года — в день 100-летия Великой победы. Как отметил представитель нижегородских коммунистов, подобного музея в России не было.





В региональном отделении партии также подчеркнули, что возведение Сталин-центра

станет продолжением комплексного развития участка территории города Бора. Именно в этом городе в 2020 году открыли первый в Нижегородской области памятник Сталину.





Согласно планам авторов проекта, Сталин-центр будет состоять из нескольких залов, посвященных разным периодам жизни вождя. В КПРФ уверены, что развитие подобных музеев «придаст мощнейший импульс патриотическому воспитанию подрастающего поколения и борьбе с искажением и переписыванием истории».





Фото: Википедия, автор: U.S. Signal Corps photo.