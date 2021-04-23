В Германии найден клад из намеренно испорченных древних мечей

Учёные полагают, что находка относится к железному веку.

Крупный клад из более чем полутора сотен единиц оружия нашли на раскопках древнего городища в Германии. Городище, которое находится на горе Вильценберг высотой 658 метров, было заселено людьми, по оценкам археологов, с 300 года до н.э.





Об обнаружении уникального древнего оружия сообщили археологи из Региональной ассоциации Вестфалия-Липпе. Они заявляют, что это крупнейший из найденных арсеналов эпохи каменного века в мире.





Среди артефактов особо выделяют 40 копий и их наконечников, а также мечи, части щитов, серебряные монеты, бронзовые украшения, детали лошадиной упряжи для управления боевой колесницей. Кроме того, рядом с оружием были обнаружены кости, принадлежность которых надлежит установить.





Учёных удивил тот факт, что многие мечи были сильно искривлены, причём явно намеренно. Археологи предполагают, что воины железного века портили таким образом оружие побеждённого противника, чтобы отпраздновать свой триумф.





О вероятности обнаружения в этом месте Западной Германии важной находки специалисты говорили еще в середине прошлого века, поскольку в 1950-х годах в этом регионе были найдены несколько древних копий и мечей. Но раскопки были возобновлены только в 2013 году.







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