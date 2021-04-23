За Валентина Гафта приз ММКФ получила его вдова

Вручая награду, Никита Михалков упомянул «яростный юмор» ушедшего коллеги.

Накануне, 22 апреля в столице России открылся Московский международный кинофестиваль. К сожалению, из-за пандемии на него не смог приехать председатель жюри, филиппинский режиссер Брийянте Мендоса, у которого за пару дней до фестиваля обнаружили COVID-19.





В первый же день мероприятия был присуждён специальный приз за вклад в мировой кинематограф — посмертно. Его отдали скончавшемуся в декабре 2020 года Валентину Гафту. За супруга награду получила его вдова, актриса Ольга Остроумова, которая подчеркнула, что муж был был рад.





Председатель ММКФ Никита Михалков отметил, что Гафт был обладателем уникального яростного юмора с одной стороны, а с другой, сумел сохранить детскую чистоту и абсолютную честность. Ведущий церемонии Алексей Агранович заявил со сцены, что «Гафт жив».





Всего в конкурсной программе кинофестиваля будет представлено 14 картин и 15 стран. В торжественной церемонии открытия 43-го Московского международного кинофестиваля приняла участие Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Глава ведомства зачитала гостям и участникам смотра приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина.





Фото: кадр из фильма «Гараж»