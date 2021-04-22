Капелла Санкт-Петербурга отметит 200-летие Достоевского фотовыставкой

22.04.2021
К 200-летию со дня рождения великого русского писателя в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга откроется выставка фотографий из собрания Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля «Петербург Достоевского».
Экспозиция станет попыткой максимально приблизить ощущение города молодости Достоевского и его творческого становления, города его катастрофы и возвращения, смерти и бессмертия, отметили в капелле.
Посетители получат возможность пройти по всем сохранившимся петербургским адресам писателя и самым известным маршрутам его героев. Целостный, панорамный образ города Достоевского и героев его произведений складывается благодаря фотоматериалам из собрания ГМИРЛИ имени В.И. Даля.
В основу выставки «Петербург Достоевского» легли две обширные коллекции фотографий из музейного фонда Виктора Молчанова и Леонида Цыпкина.
Фото предоставлено организаторами