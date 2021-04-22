Галереи JART и «ГРАУНД Солянка» представляют выставку Димы Горбунова «МАЖ»

Открытие выставки состоится 23 апреля в 19:00, сообщили организаторы.

Экспозиция будет работать с 23 апреля по 13 мая в ГРАУНД Солянке. Посетители смогут увидеть новые абстрактные работы художника Димы Горбунова. В те же даты в галерее JART будет открыта экспозиция ранних фигуративных работ художника.

Куратором выставки стала Катя Бочавар.

Дима Горбунов входит в топ-100 признанных молодых художников, по мнению аналитической платформы о современном российском искусстве INART. Несколько лет назад художник перешел от фотореалистичной фигуративной живописи к абстракции. Абстрактная живопись для художника стала своего рода скрупулезным исследованием, будь то изучение влияния искусства на мозг человека или природы живописного мазка.

«Художник разбивает живопись на молекулы и атомы и обнажает саму структуру живописной работы — холст и краски выходят на первый план», — полагают организаторы.

В живописи художника сочетаются рукотворность, скрупулезная продуманность (эскизы создаются в результате тщательной проработки в компьютерных программах) и автоматизм, так как акриловая краска диктует свои правила и инициирует неподвластные художнику процессы. Абстракции абстрактны лишь условно: в них четко угадывается форма, свет и тень, создается абсолютная идея материальности. Однако не форма, а сам мазок становится объектом материализации.

Открытие выставки «МАЖ» Димы Горбунова состоится в галерее-мастерской ГРАУНД Солянка 23 апреля в 19:00.

В рамках открытия 23 апреля художник Дима Горбунов проведет три авторские экскурсии по экспозиции в галерее «ГРАУНД Солянка».



