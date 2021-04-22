Ученые создали платформу для реконструкции древней одежды на базе компьютерной игры

Результаты работы экспертов опубликовал Journal of C ultural Heritage.

Цифровую платформу создали ученые из России и Нидерландов на основе программы виртуальной симуляции для компьютерных игр. С помощью приложения можно создавать 3D-реконструкции плохо сохранившихся до наших дней образцов древней одежды, а также доспехов.

Обычно подобные артефакты доходят до нашего времени в сильно поврежденном состоянии, от них в основном остаются лишь небольшие фрагменты. Их нельзя трогать без перчаток, чтобы не повредить, поэтому для их исследования обычно делают копии из современных материалов. Однако это требует множества затрат.

Новые методы реконструкции были применены для создания одежды древних германских воинов с помощью мощного движка, используемого в компьютерных играх. Благодаря этому ученые смогли установить ряд важных исторических сведений, а также понять некоторые нюансы ношения древней брони, о которых не подозревали историки и археологи.

Новый метод позволяет с высокой точностью воспроизводить любые параметры образца и его мельчайшие детали, например, понять положение каждого из тысяч колец кольчуги. Компьютерная графика позволит добиться большей детализации смоделированной одежды и брони, чем материальная реконструкция.

Ученые уже реконструировали 27 объектов возрастом от III века до нашей эры до X века нашей эры. В числе реконструированных предметов — одежды, кольчуги и обувь древнего населения Дании и Германии.