Лидер Rammstein исполнил на русском языке советскую песню «Любимый город»

Тилль Линдеманн выложил запись песни на YouTube.

Лидер известной немецкой рок-группы сделал кавер советской песни без использования современных приемов, максимально точно следуя духу известной композиции. Голос певца звучит сначала в сопровождении фортепиано, затем оркестра. В середине песни музыка приобретает маршевые интонации, соответствуя настроению текста.

На заставку к видео помещена фотография артиста в строгом костюме, держащего в руке игрушечный самолет. При этом фото помещено в экран старого советского телевизора.

Ролик опубликован на YouTube-канале артиста.

Композиция «Любимый город» родилась в 1939 году. Автор ее слов Е. Долматовский был приглашен в Киев, чтобы написать песню к новому кинофильму «Истребители». В поезде поэт познакомился с летчиком, собиравшимся лететь в Испанию. Попутчики поселились в соседних номерах киевской гостиницы «Континенталь», их общение и предвоенная обстановка стали ключом к вдохновению создателей песни.

Песня триумфально вошла в киноленту «Истребители», к весне 1941 года она звучала повсюду. Вскоре началась Великая Отечественная война.