Петербургский Театр комедии объявил скидку в 10% для прошедших вакцинацию от COVID-19

Об этом сообщили в пресс-службе Театра комедии имени Акимова.

Акция «Здоровье — это серьезно» начнется в театре в День работника скорой помощи, который отмечается 28 апреля. Зрителям, показавшим сертификат о прохождении вакцинации, будет выдана специальная карта привилегий «Пропуск в мир комедии».

Владельцы карт привилегий смогут получить 10-процентную скидку на билеты, бесплатный пригласительный билет к дню рождения и скидки от партнеров театра — ресторанов, отелей и других организаций.

Сейчас в медицинских учреждениях Петербурга действует 134 стационарных пункта прививок. Один из 13 мобильных пунктов вакцинации развернут на базе Михайловского театра, специально для работников культуры.