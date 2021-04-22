В Москве покажут газету, которую Достоевский читал за день до смерти

Двухсотлетие Федора Михайловича Достоевского в Москве отметят масштабной выставкой.

Экспозиция к 200-летию со дня рождения писателя представит гостям его личные вещи, рукописи, прижизненные издания и предметы мебели. Выставка откроется 13 мая в доходном доме Любощинских-Вернадских в Москве, сообщила пресс-служба Государственного музея истории российской литературы имени в.и. Даля.

Задача экспозиции, которая займет два этажа музея на Зубовском бульваре, — в раскрытии особенностей Достоевского как культурного феномена, с одной стороны, универсального и энциклопедического, с другой — неожиданного. Выставка объединит предметы из фондов российских и зарубежных музеев и архивов, что даст посетителям возможность получить самое полное представление о личности и наследии русского писателя.

В числе мемориальных предметов из жизни Достоевского — канделябр и книжный шкаф, которые находились в квартире Достоевских в Москве. Гости также увидят книгу «104 священные истории Ветхого и Нового Завета», служившую писателю в юности учебником по чтению.

Также можно будет увидеть письменный стол из последней квартиры Достоевского и газету, которую он читал за день до смерти.