Отличниками всеобщего музыкального диктанта стали более 4,2 тыс. человек

Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС руководитель проекта Александр Алейников.

Международная просветительская акция «Всеобщий музыкальный диктант» состоялась 11 апреля. Ее площадками стали 230 учреждений в России, Белоруссии, ДНР и Казахстане. В этом году на сайт было подано более 8 тыс. заявок, явка составила 95%, отметил Алейников.

Из них 4210 человек получили оценку «отлично», отметил он. Работы участников оценивались по десятибалльной шкале, «отлично» было поставлено тем, кому было присуждено 9 и более баллов.

Участникам было предложено 10 мелодических и один ритмический вариант для людей без специального музыкального образования. При этом можно было сдать более одного варианта, и эту возможность некоторые использовали, отметил Алейников.