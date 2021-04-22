Россия собрала почти половину мировой кассы фильма Mortal Kombat

22.04.2021
Общая сумма кассовых сборов фантастического триллера в мировом прокате на данный момент достигла 19,2 млн долларов. Таким образом, на нашу страну приходится почти половина этой суммы, отмечает cyber.sports.
Премьера фильма Mortal Kombat в российских кинотеатрах состоялась 8 апреля. В течение первого уик-энда картина собрала 467 млн рублей, возглавив рейтинг фильмов по кассовым сборам. В большинстве стран Запада премьера ленты была назначена на 16 апреля, однако ее перенесли на 23 апреля.
Исполнитель роли Саб-Зиро Джо Таслим рассказал в подкасте Just for Variety, что франшиза Mortal Kombat будет включать 5 частей. На решение о развитии повлияют конечные сборы фильма, пишет «Культуромания».
Фото: кадр из фильма.