Фильм о подвиге советского летчика Михаила Девятаева откроет ММКФ

Об этом рассказал программный директор Московского международного кинофестиваля Кирилл Разлогов в разговоре с агентством ТАСС.

Основную программу конкурса составили 13 картин из Греции, Испании, Норвегии, Японии и других стран. Ммкф состоится в столице с 22 по 29 апреля, традиционно открывшись в кинотеатре «Россия».

Гости торжественной церемонии пройдут по красной дорожке, соблюдая социальную дистанцию, отметил Разлогов. Кроме того, меры безопасности будут соблюдаться и на других мероприятиях и показах.

Раньше у кинотеатра «Россия» собиралась толпа, в такой ситуации было бы сложно обеспечить соблюдение требований Роспотребнадзора, отметил директор фестиваля.

Фильм «Девятаев» Тимура Бекмамбетова — «лихая лента с блестящими спецэффектами», сказал директор смотра. Но кроме того, фильм ставит серьезные нравственные исторические проблемы, затрагивает трудные места памяти о войне, и это тема будет так или иначе звучать и в других фильмах программы фестиваля.

Оценивать 13 работ будут жюри под председательством филиппинского режиссера Брийянте Мендоса. Вместе с ним оценивать картины будут бразильский режиссер Карим Айнуз и другие деятели кино.