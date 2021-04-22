Премию «Золотая маска — 2021» года вручат в московском зале «Зарядье»

Об этом сообщается на сайте награды.

Церемония вручения российской национальной премии «Золотая маска» пройдет в 27-й раз в четверг. В связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса церемония будет проводиться со всеми нужными ограничениями и транслироваться в прямом эфире в соцсетях фестиваля и на портале rambler.ru.

Номинантами «Золотой маски» сезона 2019-2020 годов стали 56 постановок, которые будут соревноваться в 189 номинациях. На премию претендуют театры Москвы, Петербурга, Архангельска, Воронежа, Барнаула, Екатеринбурга и других городов.

По числу номинаций лидирует Электротеатр «Станиславский», представленный в 22 категориях. На втором месте Большой театр с 15 номинациями, сообщили организаторы.

Лауреатами премии в категории «Опера» могут стать постановки «Октавия. Трепанация» и «Книга Серафима» Электротеатра «Станиславский». Также на награду претендуют «Садко» и «Дидона и Эней» Большого театра и «Лолита» Мариинки.