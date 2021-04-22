В театре сирийского Алеппо представили «Шинель» Гоголя

Над постановкой работали целый год, пишет газета «Известия».

Сирийские актеры считают, что проблемы маленького человека в России не отличаются от таких же в Сирии.

«Я — Акакий Акакиевич, у которого украли мечту!» — говорит актер Яд Шхаде. По мнению артиста, его герой в целом не отличается от русского героя, так как бедный и несчастный в любой стране одинаково беден и несчастен.

Это уже не первые спектакли сирийских актеров по произведениям русских классиков. До начала войны спектакли по русским книгам выходили в театре примерно два раза в год, театр Алеппо работал в другом помещении, пояснил глава департамента культуры Алеппо Джабер Эль Саджур.

После того как активные боевые действия в городе кончились, культурная жизнь начала возрождаться. Недавно в Алеппо прошел фестиваль театрального искусства с участием студентов университета Алеппо, говорится в сообщении.