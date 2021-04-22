Перед прокатом фильма «Великий» Джонни Депп обратился к России на русском языке

Видео с актером появилось на YouTube-канале Exponenta film.

«Привет, Россия», — говорит звезда саги «Пираты Карибского моря» в самом начале видеообращения. После этого он переходит на английский, приглашая всех россиян посмотреть его новый кинофильм «Великий».

Джонни Депп отмечает, что проект является важной историей, способной вдохновить каждого из нас.

Картина «Великий» рассказывает о событиях 1970-х годов. По сюжету, военный фотограф Юджин Смит, которого играет Депп, едет в Японию по заданию журнала Life, где становится очевидцем страшной экологической катастрофы. Журналист решает осветить ситуацию, которую вызвало отравление ртутью бухты японского города Минамата.

В конце ролика Джонни Депп снова говорит по-русски «Спасибо!».

В картине также снимались Хироюки Санада, Таданобу Асано, Билл Найи и Кэтрин Дженкинс. В России она выйдет на экраны 22 апреля.