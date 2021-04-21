Первая жена Шукшина умерла в 90 лет после укола врачей «скорой»

Об этом рассказали ее опекуны в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Режиссер Василий Шукшин познакомился с Шумской еще в юности. Влюбленные поженились в 1955 году. Однако уже через два года пользовавшийся успехом у женщин режиссер попросил у жены развода, от которого она отказалась.

Шукшин не стал спорить, а просто «потерял» паспорт. Вследствие этого развод не был оформлен, поэтому Шумская осталась единственной официальной супругой и вдовой актера.

В 1974 году Шукшин умер от инфаркта. Ему было всего 45 лет.

Когда его супруга состарилась, ее опекунами стали супруги Ковалевы из Горно-Алтайска. Женщина завещала им свое имущество, сделав доверенность, пишет ФАН.

7 января 2021 года Мария Шумская скончалась на девяносто первом году жизни. В этот день примерно в районе обеда она почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую. Медики сделали женщине укол, после которого ей вроде бы стало легче. Однако минут через 5 после их отъезда у нее прекратилось дыхание, рассказал Владимир Ковалев.

Опекуны снова вызвали скорую, и к ним приехала та же бригада медиков. Осмотрев Шукшину, они констатировали наступление смерти. Как выяснилось, у вдовы Шукшина остановилось сердце.