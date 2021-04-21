В рамках «Библионочи»в Москве представят раритетные образцы «космических» книг

Об этом сообщили в пресс-службе библиотеки в среду.

Образцы книг и альбомов на космическую тематику будут представлены Российской государственной библиотекой искусств в рамках «Библионочи» 24 апреля, говорится в сообщении.

В фондах библиотеки хранятся материалы, посвященные особому разделу современного искусства, которое возникло параллельно с освоением просторов Вселенной, рассказали в пресс-службе. Речь идет о раритетных изданиях книг и альбомов, а также о репродукциях картин.

На экспозиции представят раритеты из своих фондов Центральная научно-техническая библиотека по строительству и архитектуре. Это книга Сергея Королева «Ракетный полет в стратосфере», изданная в 1931 году, труды по ракетной технике Константина Циолковского 1947 года, газеты от 12 апреля 1961 года, а также материалы о жизни Юрия Гагарина, Германа Титова, Андрияна Николаева и других космонавтов.